В Белоруссии заблокировали сайт правозащитной организации Human Constanta

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии заблокировали доступ к сайту правозащитной организации Human Constanta в связи с публикацией сообщений, направленных на разжигание вражды по политическим и идеологическим мотивам. Об этом сообщила в четверг генеральная прокуратура республики.

"По постановлению прокурора города Минска Олега Лаврухина ограничен доступ к интернет-сайту Human Constanta - humanconstanta.by. В работе названного ресурса установлены многочисленные нарушения закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - отмечается в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

По ее данным, на сайте в свободном доступе была размещена недостоверная информация, направленная "на распространение деструктивных настроений в обществе, подрыв авторитета действующей власти, сотрудников правоохранительного блока". Кроме того, отдельные статьи сопровождались "радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам". "Публиковались и иные сведения, которые явно дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов", - добавили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом о СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Белоруссии.