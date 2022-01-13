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Ситуация на Корейском полуострове
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Блинкен заявил, что КНДР не ответила на дипломатические предложения США

По словам госсекретаря, испытания Пхеньяном ракет дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Власти КНДР не ответили на дипломатические предложения США и возобновили ракетные испытания, которые дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.

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По его словам, США "четко заявили, что у них нет враждебных намерений в отношении Северной Кореи, и ждали, готовы ли они к взаимодействию". "К сожалению, на эти предложения не только не последовало ответа, но и в последние недели мы наблюдаем возобновление ракетных испытаний, что является крайне дестабилизирующим, опасным [шагом] и противоречит целому ряду резолюций Совета Безопасности ООН", - отметил глава американской дипломатии.

"Несколько месяцев назад мы ясно дали понять, что готовы пригласить Северную Корею сесть за стол переговоров без предварительных условий, чтобы выяснить, сможем ли мы вместе с ними найти путь к полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил госсекретарь.

Вашингтон, продолжил он, "не только вводит санкции против Северной Кореи, но и активно работает как в ООН, так и с ключевыми партнерами, такими как Южная Корея и Япония, над ответными мерами". "Я думаю, что отчасти это [ракетные испытания] попытка Северной Кореи привлечь к себе внимание. Так было в прошлом, так, вероятно, они продолжат делать", - считает Блинкен.

"Но мы уделяем большое внимание союзникам и партнерам, чтобы убедиться, что они и мы защищены должным образом, и что эти действия Северной Кореи будут иметь последствия", - заключил госсекретарь.

Ракетные пуски КНДР

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в среду заявила, что Вашингтон предложил ввести новые ограничительные меры по линии ООН в отношении Пхеньяна за серию пусков баллистических ракет, последний из которых был осуществлен на этой неделе.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Это могло произойти в рамках зимних военных учений.

Теги
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