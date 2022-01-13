Блинкен: НАТО не откажется от политики открытых дверей, несмотря на требования России

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. НАТО не откажется от политики открытых дверей, несмотря на соответствующие требования России. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг в эфире телеканала MSNBC.

"Дверь НАТО открыта, если страны хотят вступить [в альянс], это их суверенное право. <...> Дверь НАТО открыта, это основополагающий принцип, от которого РФ пытается заставить нас отказаться. Мы этого не сделаем", - сказал он.

Администрация США рассчитывает на то, что Россия в контексте ситуации вокруг Украины "выберет путь диалога", однако Вашингтон готов и к иному развитию событий, заявил Блинкен. По его словам, США последние два месяца пытались "объединить усилия стран", чтобы "дать ясно понять, что для России будут колоссальные последствия", если она, как он утверждал, предпримет агрессивные действия в отношении Украины. "Я очень надеюсь, что Россия выберет путь дипломатического диалога, мы к этому готовы. Мы склоняемся к этому. Но мы готовы и к тому, что они решат иначе", - сказал Блинкен.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.