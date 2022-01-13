Литва предложила учредить на Украине военную миссию ЕС

ВИЛЬНЮС, 13 января. /ТАСС/. Литва предлагает Евросоюзу учредить на Украине военную миссию сообщества. С такой инициативой в четверг на неформальной встрече министров обороны ЕС в Бресте выступил глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас.

"Совещательная и учебная [военная] миссия ЕС стала бы сильным сигналом в поддержку Украины и шансом продемонстрировать возможности надежных действий ЕС в сфере безопасности", - приводятся в сообщении Минобороны балтийской республики слова Анушаускаса.

Как отметило ведомство, выдвинутая Вильнюсом инициатива учреждения военной миссии ЕС на Украине будет рассматриваться на следующей встрече военных министров сообщества в марте текущего года.

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив при этом, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы. Украинские военные получили более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии. В октябре 2021 года правительство Литвы одобрило поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью €676 тыс.

Сотрудничество двух стран в сфере обороны осуществляется также по линии обучения литовскими специалистами украинских военнослужащих.