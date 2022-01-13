Бывший эмиссар США по Украине призвал усилить поддержку Киева и ввести санкции против РФ

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Бывший спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины (2017-2019 годы) Курт Волкер считает, что США и НАТО следует усилить поддержку Украины и начать вводить санкции против РФ.

"Я призываю США и НАТО предпринять шаги на опережение. Сейчас пришло время для усиления поддержки Украины, проведения учений, обеспечения оборудованием. Именно сейчас пора вводить санкции. <...> Мы должны принять все это сегодня", - сказал он в опубликованном в четверг интервью агентству Укринформ. По мнению Волкера, РФ якобы намерена вторгнуться на Украину этой зимой.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев хотел бы получать больше военной поддержки со стороны Запада, а также отметил важность проведения совместных учений.

В Киеве и на Западе периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой. По его словам, подобные обвинения в адрес России преследуют цель получения определенных преференций, что очевидно для всех. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о появляющейся в западных СМИ информации о "планах РФ по вторжению на территорию Украины", назвал эти сообщения пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозы.