В афганском городе Меймене проходят протесты против руководства талибов

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Массовые протесты против руководства захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) проходят в городе Меймене, административном центре провинции Фарьяб на севере страны. Об этом сообщило в четверг местное агентство Peshgo со ссылкой на источники в регионе.

Поводом для протестов послужил арест талибами в городе Мазари-Шариф (провинция Балх) полевого командира радикалов Махдума Алама, являющегося этническим узбеком. В связи с этим представители узбекской общины Меймене вышли на улицы и стали требовать от руководства "Талибана" немедленного освобождения Алама.

По информации агентства, целый ряд недавно назначенных радикалами функционеров-пуштунов, включая губернатора Фарьяба, руководителя разведки, а также начальника службы безопасности, были вынуждены покинуть указанный населенный пункт. Демонстранты присваивают себе оставленные в городе оружие и военную технику.

Протестующие выдвинули ультиматум руководству "Талибана", согласно которому Фаряб перестанет подчиняться радикальному движению, если Алам не будет отпущен на свободу в течение сегодняшнего дня.

Провинция Фарьяб перешла под контроль движения "Талибан" 14 августа 2021 года, за день до того, как радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной в стране этнической группы - пуштуны. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него представителей этноконфессиональных меньшинств и женщин.