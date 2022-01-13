В Нур-Султане установили "оранжевый" уровень террористической опасности

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана установили в Нур-Султане повышенный "оранжевый" уровень террористической опасности с 13 января сроком на две недели. Об этом в четверг сообщил Telegram-канал "Алматинская трагедия" , публикующий официальную информацию об антитеррористической операции в Казахстане.

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"По решению руководителя столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом на территории города Нур-Султана с 13 января 2022 года установлен высокий "оранжевый" уровень террористической опасности сроком на 14 суток", - говорится в сообщении. Штаб просит отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям для скорейшей стабилизации ситуации.

Ранее 13 января республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности на территории Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей.

В то же время еще в трех регионах Казахстана - городе Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях - продолжается антитеррористическая операция, критический "красный" уровень террористической опасности сохраняется. Правоохранительные органы проводят меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков.