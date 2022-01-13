Постпреду США при ОБСЕ неизвестно, последует ли письменный ответ США на предложения РФ

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер в четверг на онлайн-брифинге для журналистов заявил, что ему неизвестно, последует ли письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Его спросили, готова ли американская сторона предоставить российской на следующей неделе письменный ответ к предложениям по проекту договора с США о гарантиях безопасности. "Наш [первый] заместитель госсекретаря [Уэнди] Шерман, возглавлявшая делегацию США на заседании [в рамках] диалога по стратегической стабильности, внимательно выслушала то, что предложили ее российские коллеги, и, несомненно, ответила на это и будет продолжать отвечать на эту обеспокоенность и откровенно выражать нашу собственную обеспокоенность по поводу поведения России. Консультации идут. Будут ли они в письменном формате, будут ли они включать письменный обмен мнениями, я не знаю", - ответил дипломат.

"Здесь в ОБСЕ мы собираемся начать ознакомительный диалог и посмотреть, где у нас есть расхождения и где у нас могут быть общие сферы, в которых, как мы считаем, мы могли бы потенциально работать вместе. Но этот процесс только начинается", - добавил Карпентер.

Евробезопасность

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил во вторник, что российская сторона настроена на субстантивное обсуждение с США своих предложений по гарантиям безопасности и считает, что их необходимо принять в кратчайшие сроки для стабилизации ситуации в Европе.

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.