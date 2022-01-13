Постпред США при ОБСЕ сравнил с танго диалог по евробезопасности с Россией

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, комментируя перспективы диалога по европейской безопасности с РФ, заявил, что "для танго нужны двое". Соответствующее заявление он сделал в четверг на онлайн-брифинге для журналистов.

Карпентер подчеркнул, что США относятся к дискуссиям по евробезопасности со всей серьезностью и готовы обсуждать "расширение действующих механизмов укрепления доверия и снижения рисков". "Мы готовы к этой дискуссии, но для танго нужны двое, - указал постпред США при ОБСЕ. - Нам нужен партнер, готовый участвовать в обсуждении этих вопросов".

Как заявил в четверг на брифинге в Вене постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, Россия не услышала четкого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По словам постпреда, большинство государств - участников ОБСЕ на Постоянном совете предпочло рассматривать повестку Польши, которая председательствует в организации, а не предложения России по безопасности.

Первое в 2022 году закрытое заседание Постоянного совета ОБСЕ под польским председательством прошло в четверг в Вене. Польша с 1 января переняла председательство в ОБСЕ от Швеции.