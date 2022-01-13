Канцлер Германии назвал контакты РФ с США и НАТО "попыткой идти по конструктивному пути"

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными и необходимыми контакты России с НАТО и США по вопросам безопасности. Об этом он заявил в четверг в Берлине после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте.

"Очень важно, что мы используем разные форматы", - сказал он. Шольц назвал это "попыткой пойти по конструктивному пути", даже если получается не все. "Это сложно, и это все видят, но в такой же степени такие контакты и необходимы", - добавил канцлер.

Шольц также сообщил, что представители Германии, России, Франции и Украины в ближайшее время проведут встречу для подготовки контактов в "нормандском формате".

"Мы пытаемся активировать "нормандский формат". Французский президент и я много раз пытались вновь запустить переговоры, - сказал Шольц. - Мы рады, что переговорщики от всех четырех сторон скоро встретятся, чтобы провести подготовительные переговоры для этого".

Состоявшееся в среду заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций РФ и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на торжествах по случаю 70-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.