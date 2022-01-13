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Гутерриш заявил, что считает критически важным диалог России с США и НАТО

ООН, 13 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает критически важным диалог РФ с США и НАТО. Соответствующее заявление он сделал в четверг, отвечая на вопрос ТАСС.

"Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности, - отметил Гутерриш. - Диалог [между РФ, США и НАТО] критически важен для снижения напряженности и избежания той или иной конфронтации". По словам генсека ООН, обострение ситуации стало бы "катастрофой для Европы и всего мира".

Генсек ООН призвал РФ и США создать условия для деэскалации.

Теги
Гутерриш, Антониу
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