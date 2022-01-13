Азербайджан передал российским миротворцам заблудившегося жителя Армении

БАКУ, 13 января. /ТАСС/. Азербайджан передал российским миротворцам жителя Армении, заблудившегося в приграничной зоне, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"13 января в районе 16:00 (15:00 мск) на участке азербайджано-армянской границы в Лачинском районе заблудился и перешел на территорию Азербайджана Сурик Матевосян. Он был передан российским миротворцам", - говорится в сообщении.

Ранее армянские СМИ сообщили о том, что в приграничной с Азербайджаном Сюникской области пропал местный житель, занимавшийся выпасом скота.