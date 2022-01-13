Мирзиёев считает, что события в Казахстане не могут повториться в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 13 января. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что считает необоснованным мнение о том, что в его стране могут повториться события, подобные недавним массовым беспорядкам в Казахстане. Об этом глава узбекского государства заявил, выступая в четверг на заседании Совета безопасности страны.

Что мы знаем о них (а что нет)

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

"На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий", - цитирует Мирзиёева президентская пресс-служба.

"Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности", - заверил Мирзиёев. "Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу", - сказал глава государства.

10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что, если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться в Узбекистане. По словам президента Белоруссии, по имеющейся у него информации, взгляды террористов "уже брошены на Узбекистан".

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил в октябре прошлого года, что Узбекистан не считает, что республике необходимо восстановить свое членство в ОДКБ. Начало создания ОДКБ положил Договор о коллективной безопасности, подписанный 15 мая 1992 года в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к нему присоединились Азербайджан, Грузия и Белоруссия. 2 апреля 1999 года Азербайджан, Грузия и Узбекистан не подписали протокол о продлении договора и вышли из него. Эти государства предпочли сотрудничать в рамках ГУУАМ (региональная организация, объединившая Грузию, Украину, Узбекистан, Азербайджан и Молдавию; ныне - ГУАМ, без участия Узбекистана). В августе 2006 года Узбекистан возобновил членство в ОДКБ, но в декабре 2012 года вновь покинул организацию.