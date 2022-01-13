СМИ: посольство США в Багдаде подверглось обстрелу

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в иракской столице подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

Согласно сведениям канала, по зданию американской дипмиссии были выпущены три снаряда, два из которых были перехвачены системами ПВО. Третья ракета упала в расположенном неподалеку районе, в результате чего, как утверждается, пострадали два человека - женщина и ребенок.

Посольство США расположено в "зеленой зоне" - хорошо охраняемом районе в центре Багдада. Ранее оно неоднократно становилось целью ракетных и минометных обстрелов, в результате которых были погибшие и пострадавшие, главным образом, за его пределами.

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