Замгенсека ООН и глава МККК обсудят 14 января с Блинкеном афганские активы

ООН, 13 января. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер обсудят 14 января в ходе видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном создание условий для разморозки афганских активов в целях функционирования финансовой системы Афганистана. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Крайне необходимо избежать коллапса афганской экономики, для этого нам нужно обеспечить ее ликвидность. Ряд организаций гражданского общества заявили, что без ликвидности они не смогут работать, и это означает, что общество будет находится в отчаянном положении, - сказал Гутерриш. - Целью этих встреч является создание механизмов, которые позволят эффективно влить средства в афганскую экономику и в то же время сформировать условия для функционирования финансовой системы Афганистана с местной валютой. Это абсолютно необходимо".

По его словам, различным странам следует предпринять шаги в отношении действующих санкционных режимов.

"США играют очень важную роль, поскольку большая часть финансовой системы в мире работает с использованием доллара. Очевидно, что есть значимый объем активов, замороженных в США и в некоторых других странах", - отметил генсек ООН.

Движение "Талибан" (запрещенная в РФ радикальная группировка) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна. Поскольку талибы находятся под санкциями ООН, финансовые активы Афганистана за рубежом были заморожены.