Британского принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании, лишили почетных званий

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Герцог Йоркский Эндрю, второй сын королевы Великобритании Елизаветы II, вынужденно отказался от попечительства над рядом общественных организаций на фоне выдвинутых против него в США обвинений в изнасиловании. Как сообщил в четверг Букингемский дворец, принц также лишился почетных воинских званий.

"С одобрения и согласия королевы военная приписка и королевский патронаж герцога Йоркского были возвращены королеве", - сказано в заявлении. Источники агентства Reuters также добавили, что в свете скандала по отношению к принцу Эндрю перестанет использоваться обращение "Его Высочество". Кроме того, его общественные обязанности как члена королевской семьи будут перераспределены между другими представителями правящей династии Виндзоров.

В среду суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить поданный против принца Эндрю гражданский иск. Американка Вирджиния Джуфре (до замужества - Робертс) обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. При этом уголовное дело против принца не ведется.

Джуфре утверждает, что была одной из жертв Эпштейна, который якобы свел ее с сыном Елизаветы II. Впервые с публичными обвинениями против герцога Йоркского она выступила еще в 2014 году. По словам женщины, принц трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году. Один из этих эпизодов якобы имел место в Лондоне, куда Эпштейн, друживший с принцем Эндрю, привез ее на личном самолете. Джуфре требует от принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Сам герцог Йоркский категорически отрицает утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По словам принца, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании подруги американского финансиста Джеффри Эпштейна британки Гилейн Максвелл, является подделкой. "Герцог Йоркский по-прежнему не будет исполнять общественные обязанности. Он будет защищать [свое имя] в этом деле как частное лицо", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Отстранение от обязанностей

В ноябре 2019 года сын королевы был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом Эпштейн и Максвелл. После этого военные назначения принца Эндрю были приостановлены - по этой причине ему так и не было присвоено звание адмирала.

Однако его неопределенный статус привел к тому, что восемь полков, в том числе Гвардейский гренадерский полк, полковником которого являлся принц Эндрю, находились в подвешенном положении. Ранее более 150 ветеранов из различных родов войск выразили свое возмущение тем, что принц Эндрю сохраняет за собой почетные военные звания, попросив у королевы, в исключительном ведении которой находится этот вопрос, лишить его этих званий.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. бизнесмен организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. Максвелл была признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 30 декабря прошлого года, и ей грозит тюремное заключение сроком до 65 лет.