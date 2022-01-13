СМИ: Порошенко переписал на сына свой основной бизнес, в том числе кондитерский

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заблаговременно переписал основную часть своего бизнеса, в том числе кондитерскую корпорацию Roshen, на сына Алексея, чтобы избежать ареста этих активов. Об этом говорится в материале украинского агентства журналистских расследований "Следствие.инфо", опубликованном в четверг.

Журналисты выяснили, что среди арестованного по решению суда Киева от 6 января имущества бывшего президента нет активов, которые ранее считались его основным бизнесом. "Среди этих компаний нет кондитерской корпорации "Рошен". В открытых источниках исчерпывающего перечня арестованных активов она отсутствует, и эту информацию <...> подтвердил прокурор офиса генпрокурора [Украины] Юрий Белкин", - говорится в расследовании. Отмечается, что корпорация Roshen считалась "самым ценным" активом Порошенко, которую журнал Forbes Ukraine оценивал более чем в $1,1 млрд. СМИ отмечает, что ранее Петр Порошенко указывал свой кондитерский бизнес в ежегодных декларациях.

По информации "Следствие.инфо", ключевыми активами экс-президента владеет его старший сын Алексей. "Речь идет об около 50 компаний, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший бывшему президенту аграрный бизнес", - утверждается в сообщении. При этом отмечено, что ранее в декларации Алексея Порошенко кондитерская корпорация отсутствовала. "Мы понимаем, что в 2019 году прошли президентские выборы. Риски для бизнеса Петра Порошенко выросли. Он оперативно принял меры для того, чтобы эти риски минимизировать и, как мы видим из последних событий, это были меры, которые действительно минимизировали такие риски и фактически вывели это имущество из-под будущего ареста, произошедшего через два года", - прокомментировал ситуацию заместитель главного редактора Forbes Ukraine Владимир Ланда.

В пресс-службе Пера Порошенко журналистам сообщили, что сыну бывшего украинского лидера после 2019 года, когда он перестал быть депутатом Верховной рады, были переданы некоторые имущественные права для дальнейшего обеспечения "отделения деятельности Петра Порошенко от бизнеса". Из расследования следует, что сейчас экс-президенту принадлежит около десяти компаний, "большинство которых, по открытым данным налоговой службы, сложно назвать успешными". Среди нынешних бизнес-активов Порошенко названы Международный инвестиционный банк и фитнес-клуб "Пятый элемент".

Арест активов Порошенко

Печерский районный суд Киева 6 января наложил арест на имущество Петра Порошенко. По данным СМИ, арестованы квартиры, земельные участки, корпоративные права и доли Порошенко в инвестиционных фондах, страховых компаниях, банках, других учреждениях и предприятиях. Постановление суда не распространяется на наличные средства бывшего президента. Его защита заявила, что главная цель этого решения - препятствовать политической деятельности Порошенко, а также пообещала подать апелляцию.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело было возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В среду в Госбюро расследований Украины сообщили, что следствие рассчитывает на избрание 17 января Порошенко меры пресечения по этому делу. В этот день экс-президент намерен вернуться на Украину, которую он покинул в декабре 2021 года.