В украинских школах введут обязательный предмет "Защита Украины"

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Украинские школы введут обязательный предмет "Защита Украины", который будет преподаваться для подготовки учеников к "национальному сопротивлению". Об этом говорится в постановлении об утверждении порядка организации и осуществления общей военной подготовки граждан Украины к "национальному сопротивлению", опубликованном в четверг на сайте правительства.

"Начальная подготовка проводится в учебных заведениях путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий национально-патриотического и военно-патриотического направления", - отмечается в документе. Программы по этому учебному предмету разрабатываются по согласованию с Минобороны. Уточняется, что педагоги, которые будут проводить начальную подготовку учеников, должны быть офицерами запаса или резервистами офицерского состава, или же это должны быть "хорошо подготовленные и опытные сержанты (старшины), солдаты (матросы) запаса или резерва".

При этом предписано максимально использовать материальную базу военных частей, высших военных учебных заведений.

На Украине с 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", которым определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны возлагаются на Силы территориальной обороны как составную часть Вооруженных сил Украины, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим Вооруженными силами Украины через командующего Силами территориальной обороны.

Войска территориальной обороны - это резервный компонент Вооруженных сил Украины. На Украине 25 бригад территориальной обороны, в которых числится до 100 тыс. человек. Но сколько людей на самом деле регулярно проходят военные занятия, сборы и учения, - неизвестно. Президент Владимир Зеленский 1 января назначил командующим Силами территориальной обороны украинской армии Юрия Галушкина.