Министр обороны США обсудил с украинским коллегой оказание военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил в четверг по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым "продолжающие усилия" по оказанию военной помощи Киеву. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

Главы оборонных ведомств двух стран "обсудили продолжающееся и неспровоцированное наращивание Россией ВС на Украине и вокруг нее". "Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил путем предоставления военной помощи", - отметил Кирби.

Остин и Резников "выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и обязались продолжать тесную координацию", заключил пресс-секретарь.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.