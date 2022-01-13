СМИ: британская контрразведка обвинила гражданку КНР в попытках влиять на депутатов

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Британская служба контрразведки МI-5 выявила гражданку КНР, которая пыталась оказать влияние на депутатов, представляющих различные политические партии королевства. Текст предупреждения, подготовленного спецслужбой и распространенного среди членов парламента и их помощников, опубликовала в четверг газета The Sun.

В документе утверждается, что глава британской юридической фирмы Кристин Ли, которая участвовала в сборе пожертвований для ряда депутатов парламента, включая лейбориста Барри Гардинера, является китайским агентом влияния. Она якобы связана с Рабочим отделом Единого фронта ЦК КПК, которому в западных странах приписывают попытки распространить влияние Пекина за рубежом, в том числе прибегая к незаконным методам.

"Согласно нашим оценкам, отдел стремится к скрытому вмешательству в британскую политику, устанавливая связи с парламентариями и кандидатами в депутаты от всех политических партий", - говорится в документе. Кристин Ли, как отмечается в нем, публично заявляла, что ее деятельность направлена на "представление китайской общины в Великобритании".

The Sun обратила внимание на то, что адвокат, компания которой оказывала услуги посольству КНР в Лондоне, неоднократно посещала мероприятия с участием высокопоставленных британских политиков. В 2015 году она присутствовала на церемонии вручения бизнес-премии GG2 Leadirship в обществе занимавшего на тот момент пост премьер-министра королевства Дэвида Кэмерона. В 2019 году она получила из рук Терезы Мэй, которая в то время возглавляла правительство, награду фонда "Лучи света" за развитие китайско-британских отношений. Кристин Ли фигурирует на многочисленных фотографиях с бывшим лидером Лейбористской партии Джереми Корбином.

По сведениям издания, адвокат за несколько лет пожертвовала £675 тыс. ($927 тыс.) либо напрямую офису Гардинера, либо непосредственно Лейбористской партии. £182 тыс. ($249 тыс.) пошли на оплату работы помощников Гардинера, один из которых - Дэниел Уилкс - приходится сыном Кристин Ли. После появившейся информации Уилкс ушел со своей должности, заявив, что ничего не знал про истинную деятельность своей матери.

Реакция парламентариев

Как пояснил сам Гардинер, он "на протяжении многих лет поддерживал связь со спецслужбами относительно деятельности Кристин Ли". "Они знали о том, что мой офис взаимодействует с ней и что она в прошлом перечисляла пожертвования на исследовательскую работу для моего офиса", - сказал он. По словам депутата, он "не извлекал никакой личной выгоды из пожертвований" и указывал их в финансовых отчетах вплоть до прекращения поступлений в июне 2020 года.

Как уточнило издание, Кристин Ли, несмотря на разгоревшийся скандал, не была задержана, хотя находится на территории Великобритании.

Спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл направил депутатам письмо, в котором заявил, что Кристин Ли "обеспечивала финансовые пожертвования действующим парламентариям и баллотирующимся в депутаты политикам от имени иностранных граждан, проживающих в Гонконге и Китае". По словам спикера, адвокат действовала "в скрытой манере", чтобы "утаить происхождение денег".