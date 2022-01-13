В Минобороны Украины сообщили о начале системного сотрудничества с компаниями США

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Украина начинает постоянное взаимодействие с ведущими компаниями оборонно-промышленного комплекса США с целью обеспечения своей армии современным вооружением и техникой. Об этом в четверг сообщило Министерство обороны Украины на своем сайте.

"Состоялась учредительная встреча с целью налаживания постоянного взаимодействия между профильными украинскими ведомствами и ведущими компаниями оборонно-промышленного комплекса США для обеспечения украинской армии высокотехнологичными видами вооружения и военной техники, а также развития украинского ОПК за счет партнерства", - говорится в сообщении Минобороны. При этом событие названо началом двустороннего системного сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

В министерстве уточнили, что встреча прошла в среду, и в ней приняли участие глава ведомства Алексей Резников, министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Павел Рябикин, представители более 30 американских корпораций, специализирующихся на приоритетных для оборонного сектора Украины направлениях производства. "Среди прочего обсуждались актуальные потребности Вооруженных сил Украины, в частности, относительно систем связи, управления и автоматизации, аэрокосмических систем, систем ПВО/ПРО, ракетного вооружения, специализированных видов боеприпасов, решений для Военно-морских сил, технической разведки и радиоэлектронной борьбы", - проинформировали в ведомстве.

В ходе встречи представителей корпораций США ознакомили с планами украинских ведомств и потенциальными возможностями для сотрудничества. "Я увидел общую заинтересованность в создании постоянно действующей платформы для коммуникации, чтобы наладить прямой диалог со специалистами. Мы пригласили американских партнеров посетить Украину, чтобы ознакомиться с нашими производственными площадками <...>", - сообщил глава Минобороны Украины.

В свою очередь министр по стратегическим отраслям промышленности отметил, что американские инвесторы могли бы работать на Украине посредством участия в приватизации украинских предприятий ОПК. "В прошлом году были внесены изменения в законодательство, открывающие возможность приватизации предприятий ОПК. Это создает предпосылки для привлечения инвестиций и модернизации украинских производств, что будет одновременно способствовать лучшему оснащению нашей армии и развитию экономики. Мы видим пространство для партнерства с американскими корпорациями", - полагает Рябикин.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что в нем на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риццо и Тодд Браун. Уточнялось, что в их основные обязанности входит оказание консультативной помощи в процессе реализации мероприятий реформы системы обороны, по вопросам политики, управления военной сферой, евроатлантической интеграции.