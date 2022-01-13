В ДНР поставили под вопрос качество работы наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Подход наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к фиксации нарушений режима прекращения огня в Донецкой народной республике (ДНР) и на подконтрольной Киеву территории вызывает ряд вопросов. Об этом заявили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в урегулирование длящегося уже более семи лет вооруженного конфликта в Донбассе абсолютно очевиден. Мы, безусловно, ценим все те усилия, которые ежедневно прилагает Миссия, однако мы не можем оставить без внимания некоторые, на наш взгляд негативные, тенденции в ее работе, - цитирует заявление представительства ДНР Донецкое агентство новостей (ДАН). - Так, по нашим аналитическим наблюдениям, мы отмечаем существенную разницу в уровне качества, результативности работы мониторов Миссии и отражения информации в отчетах о событиях на подконтрольной Украине и на нашей территориях".

В СЦКК привели в качестве примера факт повреждения в результате обстрела 8 сентября 2021 года жилого дома в Донецке по ул. Стратонавтов, 62. В одном из своих отчетов это подтвердили и сотрудники ОБСЕ, которые посетили место происшествия. Но находясь непосредственно у воронки от разрыва 120-мм мины, представители миссии не смогли по ее характеристикам определить направление ведения огня.

В то же время, продолжили в СЦКК, в свежем отчете ОБСЕ от 12 января 2022 года наблюдатели на подконтрольной Украине территории всего лишь на основании снимков с БПЛА четко определили, что приблизительно в трех километрах к востоку от населенного пункта Талаковка обнаружено 17 воронок. "По оценке СММ, 10 из них образовались вследствие разрыва, предположительно, 120-мм минометных мин, а еще семь - от разрыва 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с востоко-юго-восточного направления. Ранее об этих воронках не сообщалось в отчетах, и они не зафиксированы на снимках от 7 декабря 2021 года", - отмечали в СММ.

"То есть на нашей территории для определения направления, с которого велся огонь, не хватило прямых данных, в то время как на украинской - косвенных данных оказалось достаточно", - отметили в СЦКК, добавив, что в январе и декабре погода в районе Талаковки менялась постоянно, "что безусловно привело к деформации изначальных характеристик воронок, что, в свою очередь, вряд ли позволяет определить калибр и направление обстрелов, даже находясь непосредственно возле воронок".

"К сожалению, ни методология определения таких параметров с помощью БПЛА, ни причины отсутствия применения аналогичной методологии на нашей территории так и не были пояснены Миссией, - говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК. - Считаем необходимым получить комментарии от Миссии, в этой связи нами был направлен соответствующий официальный запрос в адрес СММ ОБСЕ".