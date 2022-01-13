На Украину прибыл второй вывозной рейс из Казахстана

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Самолет с украинскими гражданами на борту прибыл из Нур-Султана в Киев в четверг вечером. Об этом свидетельствует электронное табло украинского международного аэропорта Борисполь.

Самолет приземлился в 21:36 (22:36 мск). Согласно данным на табло, рейс обслуживался авиакомпаниями "Эйр Астана" и "Международные линии Украины".

Это был второй вывозной рейс на Украину из Казахстана после обострения внутренней ситуации в стране. Первый самолет доставил 33 пассажиров в Киев 9 января. 16 января ожидается прибытие третьего самолета.

Согласно информации аэропорта Борисполь, в 22:30 (23:30 мск) ожидается вылет пассажирского самолета в обратном направлении - из Киева в Нур-Султан. Регистрация на него уже завершена.

МИД Украины рекомендовал своим гражданам в Казахстане оставаться в местах проживания в связи с ситуацией в стране, обещав оказать им содействие при желании вернуться на родину.