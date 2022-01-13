Салливан назвал полезными прошедшие на этой неделе переговоры с Россией

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Администрация США считает, что состоявшиеся консультации по российским предложениям в сфере безопасности были полезными. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

"Мы завершили неделю интенсивного дипломатического взаимодействия в ряде форматов: диалог по стратегической стабильности, Совет Россия - НАТО и ОБСЕ. Россия выразила свою обеспокоенность, мы - свою, в том числе относительно действий РФ, которые подрывают европейскую безопасность <...>", - отметил он. "Дискуссии были откровенными и прямыми. Они были полезными. Они дали нам поводы задуматься, и они дали России поводы задуматься, - сказал Блинкен. - Теперь мы будем размышлять и консультироваться с союзниками относительно того, как действовать дальше".

Сроки новых переговоров США и России по безопасности пока не определены, Вашингтон намерен сначала проконсультироваться со своими союзниками и партнерами, заявил Салливан.

"Нет никакой установленной даты для каких-либо дальнейших переговоров. Нам надо сначала проконсультироваться с союзниками и партнерами", - сказал он. "Мы находимся в контакте с российской стороной и посмотрим, что будет дальше", - добавил Салливан.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Угроза вторжения на Украину

Угроза военного вторжения РФ на Украину остается высокой, заявил Салливан.

Помощник президента США подчеркнул, что разведывательное сообщество Соединенных Штатов пока не пришло к окончательному выводу относительно намерений РФ. "Определенно, дела обстоят таким образом, что опасность военного вторжения остается высокой", - утверждал он.

Салливан отметил, что на данный момент сохраняется возможность решения вопросов европейской безопасности дипломатическим путем. "Если Россия предпочтет пойти по другому пути, мы ответим соответствующим образом", - заявил он.

Соединенные Штаты намерены усилить в военном плане страны восточного фланга НАТО в случае вторжения России на Украину, заявил Салливан.

Его попросили рассказать, на какие шаги готовы пойти США, кроме жестких санкций в случае вторжения РФ на Украину. "Мы четко заявили как непосредственно России, так и публично, о некоторых других вариантах, и они включают изменения в вооруженных силах и потенциале, которые Соединенные Штаты и НАТО развернут для союзников на восточном фланге, чтобы усилить и укрепить надежность обороны союзников на их территории", - сказал Салливан.

Попытка переворота на Украине

США считают, что Россия якобы может придумать повод для вторжения на Украину, включая диверсию и информационные операции, заявил Салливан.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины, - сказал он. - Мы видели это в 2014 году".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ситуация вокруг Украины

Вопрос о том, как будет разрешена ситуация вокруг Украины, должен быть решен тем или иным образом "в обозримом будущем", считает Салливан.

"Мы готовы продолжать двигаться по пути дипломатии, и мы готовы также пойти по другому пути", - сказал он. "Вопрос о том, какой путь [будет выбран], стоит перед нами сейчас. Не через год, не через пять лет, он стоит перед нами в обозримом будущем", - подчеркнул Салливан.

Продвижение в Латинскую Америку

Власти США будут действовать решительно, если РФ станет предпринимать шаги для развертывания своих сил в Латинской Америке, заявил Салливан.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота, если Соединенные Штаты будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление на РФ. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, Рябков сказал: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду".

"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно", - сказал Салливан, когда его попросили прокомментировать слова Рябкова. Помощник американского президента при этом отметил, что такая тема не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января.