Bloomberg: США давят на ЕС с требованием быстрее согласовать антироссийские санкции

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. США усиливают давление на европейские страны, чтобы те быстрее согласовали санкции в отношении РФ на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, американские чиновники в беседах с представителями стран ЕС на этой неделе высказывали обеспокоенность тем, что прогресс согласования антироссийских санкций идет слишком медленно. Кроме того, обеспокоенность США вызывает то, что "лидеры европейских стран плохо подготовлены" к тому, чтобы реагировать на якобы возможные кибератаки и кампании по распространению дезинформации со стороны РФ,

В свою очередь представители европейских стран, как уточняет Bloomberg, интересовались у США, какие именно действия российских властей потребуют реакции со стороны Вашингтона. Кроме того, отмечает агентство, европейские партнеры США высказывали обеспокоенность тем, что возможные рестрикции в отношении РФ могут оказать негативное воздействие на их экономику.

На саммите ЕС в середине декабря прошлого года лидеры 27 стран Евросоюза приняли решение "в координации с партнерами" ответить санкциями на любую военную агрессию против Украины. "Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и очень высокую цену, включая ограничительные меры в координации с партнерами", - указывалось в документе по итогам дискуссий по ситуации на Украине.

Проект санкций США

Ранее группа американских законодателей из числа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает в том числе введение санкций против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС России и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".

Сенаторы также считают, что власти США в случае эскалации напряженности должны в 2022 финансовом году выделить $500 млн Украине "в качестве дополнительных чрезвычайных ассигнований", чтобы помочь стране "удовлетворить потребности в сфере обороны". Белый дом ранее заявил о своей поддержке данного законопроекта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.