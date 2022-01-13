Зеленский сообщил, что связь с украинским спутником установлена

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что установлена связь с украинским спутником, запущенным в четверг с помощью американской ракеты-носителя.

"С удовольствием сообщаю, что Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с нашим спутником "Сич-2-30", который сегодня был выведен на космическую орбиту. В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме", - сообщил Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

По словам украинского президента, данные, полученные благодаря спутнику "Сич-2-30", будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, работникам сфер лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Украинский спутник будет интегрирован в программу Европейского союза по наблюдению за Землей Copernicus, добавил Зеленский. Он выразил уверенность в том, что проект "будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира", а украинская аэрокосмическая отрасль "будет визитной карточкой" страны.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:25 по времени Восточного побережья США (18:25 мск). SpaceX доставит на орбиту в общей сложности 105 космических аппаратов из 20 стран. В их числе украинский спутник дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)", срок эксплуатации которого составляет три года. Основным производителем спутника является КБ "Южное". Как указывал глава Государственного космического агентства Украины (Госкосмос) Владимир Тафтай, сумма контракта на запуск "Сич 2-30 (2-1)" ракетой-носителем SpaceX составила $1,99 млн. Комментируя запуск, Владимир Зеленский в своем Telegram-канале напомнил, что Украина вывела свой спутник в космос впервые за последние 10 лет.