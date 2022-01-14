Бывший помощник Кеннеди и Никсона заявил, что Путин умнее большинства политиков в мире

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Американский политолог Харальд Мальмгрем, работавший старшим помощником четырех президентов США - Джона Кеннеди (был главой государства с 1961 года по 1963 год), Линдона Джонсона (1963-1969), Ричарда Никсона (1969-1974) и Джеральда Форда (1974-1977) - заявил, что президент РФ Владимир Путин умнее большинства политиков в мире.

"У меня осталось впечатление о Путине как о человеке, который был более умен, чем большинство политиков, которых я встречал в Вашингтоне и других столицах по всему миру", - написал Мальмгрем в вышедшей в четверг статье для британского портала Unherd. Он указал, что впервые встретился с Путиным в 1992 году на бизнес-форуме в Санкт-Петербурге, в котором также приняли участие многие видные западные предприниматели и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (1973-1977).

По мнению Мальмгрема, Путин стал президентом РФ в наиболее подходящее время. "Оглядываясь назад, [можно вспомнить] времена растущей сумятицы в вопросе управления Россией. <...> Россия остро нуждалась в сильном лидере - и поэтому появился Путин", - сказал политолог.