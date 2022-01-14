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Белый дом пока не может сообщить о какой-либо предстоящей встрече Байдена с Путиным

Псаки напомнила, что в четверг завершился третий и последний этап российско-американских консультаций по вопросам, касающихся гарантий безопасности

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в четверг, что пока ничего не может сообщить о возможности проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

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На регулярном брифинге ее спросили, планируется ли в будущем провести встречу глав двух государств. "Я не могу ничего прогнозировать на этот счет", - ответила она.

Псаки напомнила, что в четверг завершился третий и последний этап российско-американских консультаций по вопросам, касающихся гарантий безопасности. "Люди вернутся в свои столицы. Они собираются обсудить, оценить и посмотреть, как обстоят дела. Что касается дальнейших шагов, нам стоит подумать, мы узнаем больше в ближайшие дни", - заключила она.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 10 января в Женеве заявил, что новый контакт Путина и Байдена пока не прорабатывается.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоПсаки, Джен
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