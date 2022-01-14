Комитет, расследующий штурм Капитолия, направил повестки Meta, Alphabet, Twitter и Reddit

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, проводящего расследование обстоятельств штурма Капитолия в начале 2021 года, запросили у компаний Meta, Alphabet, Twitter и Reddit данные о том, как принадлежащие им соцсети использовались с целью поставить под сомнение итоги президентских выборов 2020 года.

"Два ключевых вопроса для спецкомитета заключаются в том, как распространение дезинформации и идей насильственного экстремизма способствовало жестокой атаке на нашу демократию и какие шаги, если они вообще были, компании, владеющие социальными медиа, предприняли для того, чтобы предотвратить использование их платформ в качестве площадок для радикализации людей и склонения их к насилию", - говорится в обнародованном в четверг заявлении председателя комитета Бенни Томпсона (демократ от штата Миссисипи).

Запросы на предоставление информации были направлены в виде повесток, поскольку компании, по мнению конгрессменов, в недостаточной степени сотрудничали с комитетом. Отказ выполнять требование такой повестки считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде.