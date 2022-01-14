СМИ: MI-5 обвинила гражданку КНР в лоббировании интересов китайских госкомпаний в Британии

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Гражданка КНР Кристин Ли, обвиненная службой контрразведки MI-5 в попытках оказать влияние на британских депутатов, лоббировала интересы китайских государственных компаний в сфере атомной энергетики. Об этом в четверг сообщила газета The Independent со ссылкой на источники.

По данным издания, Кристин Ли, возглавляющая юридическую фирму в Великобритании, старалась обеспечить участие китайских предприятий в строительстве третьих очередей АЭС Hinkley Point в графстве Сомерсет и АЭС Sizewell в графстве Саффолк. Именно по этой причине, как указывается в публикации, адвокат активно работала с депутатом от оппозиционной Лейбористской партии Барри Гардинером, который был теневым министром энергетики в 2016 году и теневым министром внешней торговли до 2020 года.

По информации СМИ, Кристин Ли с конца 2014 года пожертвовала £675 тыс. ($927 тыс.) либо напрямую офису Гардинера, либо непосредственно Лейбористской партии. £182 тыс. ($249 тыс.) пошли на оплату работы помощников Гардинера, один из которых - Дэниел Уилкс - приходится сыном Кристин Ли. В свете разгоревшегося скандала Уилкс ушел со своей должности, заявив, что ничего не знал про истинную деятельность своей матери.

Как напоминает газета, Гардинер был активным сторонником привлечения средств китайских компаний на АЭС Hinkley Point. Депутат признавал, что не считает такие капиталовложения угрозой национальной безопасности Великобритании. Газета отметила, что Кристин Ли также активно продвигала интересы китайских госкомпаний, занятых в сфере телекоммуникаций и аккумуляторных технологий.

Как пояснил в четверг сам Гардинер, он "на протяжении многих лет поддерживал связь со спецслужбами относительно деятельности Кристин Ли". По словам депутата, он "не извлекал никакой личной выгоды из пожертвований" и указывал их в финансовых отчетах вплоть до прекращения поступлений в июне 2020 года.

"Шпионский скандал"

В четверг британские СМИ сообщили, что MI-5 разослала депутатам британского парламента предупреждение об изобличении агента, связанной с Отделом Единого фронта ЦК КПК, которому в западных странах приписывают попытки распространить влияние Пекина за рубежом. Как информировала газета The Sun, Кристин Ли, несмотря на разгоревшийся скандал, не была задержана, хотя находится на территории Великобритании.

Адвокат, компания которой оказывала услуги посольству КНР в Лондоне, неоднократно посещала мероприятия с участием высокопоставленных британских политиков. В 2015 году она присутствовала на церемонии вручения бизнес-премии GG2 Leadership в обществе занимавшего на тот момент пост премьера королевства Дэвида Кэмерона. В 2019 году она получила из рук Терезы Мэй, которая в то время возглавляла правительство, награду фонда "Лучи света" за развитие китайско-британских отношений. Кристин Ли фигурирует на многочисленных фотографиях с бывшим лидером Лейбористской партии Джереми Корбином.

Судьба новых АЭС

По данным британских СМИ, под давлением США Лондон готов скоро отказаться от взаимодействия с Китаем в развитии ядерной энергетики, хотя это направление исключительно важно для королевства. Китайская всеобщая атомная группа (CGN) может быть исключена из проекта, предусматривающего создание АЭС Sizewell C.

CGN уже участвует в строительстве третьей очереди АЭС Hinkley Point общей стоимостью £18 млрд ($25 млрд), взяв на себя 33,5% расходов. CGN вместе с французской компанией EDF рассчитывали построить вторую очередь АЭС Bradwell (графство Эссекс), использовав не европейские реакторы, а китайские Hualong-1.