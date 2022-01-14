Блинкен: США ждут от России, по какому пути она намерена пойти в ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты по итогам переговоров с Россией по безопасности ждут от Москвы решения о том, по какому пути она намерена пойти в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью радиостанции NPR.

"России надо обсудить все это у себя дома. Мы делаем то же самое, - отметил госсекретарь. - <...> Существует два пути, и они могут решить, по какому из них пойти". "Есть путь дипломатии и диалога, и мы привержены ему, мы считаем, что это лучший путь вперед, это наиболее ответственный путь вперед с точки зрения решения разногласий и также ситуации на востоке Украины. С другой стороны, если они выберут конфронтацию, если они выберут агрессию, мы полностью готовы к этому", - предупредил глава американской дипломатии.

Журналистка радиостанции поинтересовалась, означает ли это фактически, что "мяч в настоящий момент на стороне" РФ. Блинкен в ответ утверждал, что Вашингтон и Москва оказались в нынешней ситуации "по инициативе России". "В конечном счете мы не можем выбирать за него [президента РФ Владимира Путина]. Мы можем лишь изложить в очень четких категориях то, какие последствия будут иметь варианты действий, которые он выберет", - заявил госсекретарь США.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.