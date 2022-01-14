Пентагон отказался уточнить, разрабатывают ли США средства борьбы с гиперзвуковым оружием

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Пентагон считает одной из приоритетных задач разработку гиперзвуковых вооружений, но не раскрывает информацию о том, пытаются ли США также создать средства борьбы с такими системами. Об этом заявила в четверг на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) заместитель министра обороны США Хайди Шу, отвечающая за вопросы, касающиеся научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Как она подчеркнула во время выступления, для США "гиперзвук, безусловно, является одной из приоритетных сфер". На вопрос корреспондента ТАСС, разрабатывают ли сейчас США системы, предназначенные для перехвата сверхзвуковых ракет, или, возможно, планируют делать это в будущем, Шу ответила: "К сожалению, все это относится к засекреченной сфере".

Заместителю главы Пентагона был также задан вопрос, как могут США ликвидировать отставание от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия. "Я бы сказала, что это просто физика, не так ли? Если у вас есть хорошие физики и инженеры, то в итоге вы сможете разработать эти гиперзвуковые системы. Это не настолько трудно", - ответила она. Вместе с тем Шу подчеркнула: "Мне неинтересно участвовать в гонке с Китаем или Россией. Гонка <...> - это когда у вас 1 000 ракет, значит мне нужно 1 000 ракет. Это проигрышный подход". Она не пояснила, какой подход считает целесообразным.

Заместитель министра обороны констатировала, что власти США принимают различные меры с целью сокращения затрат на создание гиперзвуковых вооружений. Она сообщила, что взаимодействует по этому вопросу, в частности, "с одной компанией, которая участвует в программе по гиперзвуковым системам". "Они говорят, что, если мы начнем разработку и производство, стоимость первого образца будет очень высокой. И я это понимаю, у меня инженерное образование", - отметила Хайди Шу. "Но если вы закупите сотню [образцов], то цена будет снижаться. Они разработают технологические методы, которые позволят снизить цену. Как это было со всеми комплектующими и любой продукцией, которую мы когда-либо закупали", - добавила она. "Но мы также рассматриваем различные технологии <...> в сфере силовых установок, материалов, различные базовые технологии, которые могут помочь снизить стоимость", - уточнила Шу.

В числе приоритетных для Пентагона направлений специалист также назвала разработки, касающиеся искусственного интеллекта, микроэлектроники и систем, способных работать автономно.