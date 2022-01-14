Десять самолетов с белорусскими миротворцами покинули Казахстан

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Белорусские подразделения из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, вылетели из республики в Минскую область на 10 самолетах ВКС России.

Что мы знаем о них (а что нет)

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Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область", - говорится в сообщении военного ведомства.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы этой организации. В состав группировки вошли подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней. Как сообщили в Минобороны РФ, первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ в четверг вернулись из Казахстана в РФ на четырех самолетах Ил-76МД.