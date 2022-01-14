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Протесты в Казахстане
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В Казахстане подтвердили, что Самат Абиш занимает пост первого зампредседателя КНБ

Сейчас он находится в отпуске, отметили в пресс-службе Комитета национальной безопасности

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердил, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя ведомства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.

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"В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ Казахстана. В настоящее время он находится в ежегодном отпуске", - говорится в сообщении.

Самат Абиш является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Абиш больше не работает первым заместителем председателя КНБ Казахстана.

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