Миротворческие контингенты Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Алма-Ату

АЛМА-АТА, 14 января. /ТАСС/. Подразделения миротворцев ОДКБ из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Алма-Ату и направились к местам постоянной дислокации, сообщает в пятницу корреспондент ТАСС с места событий.

Подразделения из Армении произвели погрузку своей автомобильной техники и личного состава в три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России и вылетели с аэродрома Алма-Аты.

В свою очередь таджикские военнослужащие убыли на борту одного российского Ил-76, забрав с собой на время каникул еще и своих курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях Казахстана.

Киргизские же миротворцы выдвинулись с территории Алма-Атинской ТЭЦ-2, охрану которой они обеспечивали, на собственной автоколонне в сторону границы своего государства. Им предстоит преодолеть около 250 км до территории Киргизии. В составе колонны в том числе следуют и бронеавтомобили Dajiang.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты.

13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней. Как сообщили в Минобороны РФ, первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ в четверг вернулись из Казахстана в РФ на четырех самолетах Ил-76МД.