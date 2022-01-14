В Алма-Ате ищут семерых пропавших без вести после беспорядков

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Алма-Аты занимаются поиском семи человек, которые пропали без вести после начала беспорядков. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал "Алматинская трагедия" , публикующий официальную информацию об антитеррористической операции в Казахстане.

"С 4 января 22 человека официально числились как без вести пропавшие. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлись 15 человек. Местонахождение остальных семи устанавливается. По всем случаям заведены разыскные дела, проводятся оперативные-поисковые мероприятия", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент полиции Алма-Аты.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи людей, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.