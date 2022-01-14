Япония продолжит переговоры с Россией по мирному договору и Курилам

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Правительство Японии продолжит активные переговоры с Россией, направленные на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы продолжим тесные переговоры с Россией на основе нашей базовой позиции - решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - отметил он. В то же время глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Япония считает неприемлемым "усиление военного присутствия России у четырех северных островов" (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС), и осудил проведение российской стороной у южных Курильских островов учебных стрельб. "Это идет вразрез с нашей позицией, является неприемлемым, мы выразили протест, внимательно следим и продолжим следить за действиями российской стороны", - добавил он.

В четверг агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии выразило России протест по дипломатическим каналам из-за учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, с 11 января проводятся в водах близ острова Кунашир.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.