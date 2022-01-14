{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Токио заявили, что КНДР совершила новый ракетный запуск в сторону Японского моря

Запущенная КНДР ракета, предположительно, уже упала, сообщила береговая охрана Японии
© KCNA via REUTERS, архив

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. КНДР в пятницу совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи ранее сообщила, что КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря.

Запущенная КНДР ракета, предположительно, уже упала, сообщила береговая охрана Японии. Она призывает находящиеся в акватории Японского моря суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним. Кабмин и Минобороны Японии также сообщили о ракетном пуске Пхеньяна.

Дело о публикации данных более 600 белорусских чиновников передали в суд
В Генпрокуратуре уточнили, что обвиняемый в связи с трудовой деятельностью имел доступ к информации о персональных данных должностных лиц
Читать полностью