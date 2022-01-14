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Дело о публикации данных более 600 белорусских чиновников передали в суд

В Генпрокуратуре уточнили, что обвиняемый в связи с трудовой деятельностью имел доступ к информации о персональных данных должностных лиц

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении жителя Минска, который передал администраторам Telegram-каналов персональные данные около 660 работников прокуратуры и Комитета государственного контроля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Обвиняемый ознакомился с публикациями ряда Telegram-каналов с персональными данными госслужащих и иных должностных лиц. Осознавая, что деятельность подобных сообществ направлена на дискредитацию действующей власти, разжигание социальной розни, вражды, подстрекательство к преступлениям, он передал администраторам данных ресурсов сведения о частной жизни не менее 660 работников прокуратуры и Комитета государственного контроля Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что обвиняемый в связи с трудовой деятельностью имел доступ к информации о персональных данных конкретных должностных лиц. После публикации личных данных потерпевших в их адрес стали поступать угрозы, а также публичные оскорбления.

Обвиняемому инкриминированы незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, пособничество в разжигании вражды и розни, а также пособничество в угрозе насилием в отношении должностного лица.

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