Токаев поблагодарил президента Киргизии за оказанную Казахстану поддержку

БИШКЕК, 14 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Киргизии Садыру Жапарову за оказанную казахстанской стороне поддержку. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы киргизского государства.

"В ходе беседы президент Казахстана выразил благодарность президенту Садыру Жапарову за оказанную поддержку во время трагических событий, произошедших в Казахстане, а также проинформировал о начале вывода миротворческого контингента ОДКБ из страны", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, лидеры двух государств провели данную беседу по телефону.