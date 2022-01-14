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Токаев поблагодарил президента Киргизии за оказанную Казахстану поддержку

БИШКЕК, 14 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Киргизии Садыру Жапарову за оказанную казахстанской стороне поддержку. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы киргизского государства.

"В ходе беседы президент Казахстана выразил благодарность президенту Садыру Жапарову за оказанную поддержку во время трагических событий, произошедших в Казахстане, а также проинформировал о начале вывода миротворческого контингента ОДКБ из страны", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, лидеры двух государств провели данную беседу по телефону.

Теги
КазахстанКиргизияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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