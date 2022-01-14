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Уголовное дело в отношении россиянки Сапеги будет рассматривать Гродненский областной суд

Дата рассмотрения дела пока не назначена

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Софии Сапеги, обвиняемой по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, поступило в Гродненский областной суд. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Верховного суда Белоруссии.

"Данное уголовное дело поступило для рассмотрения в Гродненский областной суд. Пока не назначена дата рассмотрения дела", - отметили в суде.

Сапеге инкриминировано разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел. Также ее обвиняют в организации вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел, организации насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, организации угрозы в отношении судьи и организации воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

По данным следствия, обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, деятельность которых была направлена на дискредитацию действующей власти Белоруссии и ее правоохранительного блока, разжигание вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан. В Генпрокуратуре ранее напомнили, что в ходе предварительного расследования обвиняемая выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Сапегу задержали 23 мая минувшего года в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. В конце июня Сапегу и Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест. Отчим Сапеги Сергей Дудич ранее сообщал, что она написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое может быть рассмотрено после решения суда.

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