ЕС пообещал Украине экстренную помощь для ответа на кибератаку

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. ЕС созвал экстренную встречу послов государств сообщества, чтобы решить, как помочь Украине отреагировать на кибератаку и какое техническое содействие он может ей предоставить с целью повышения ее способности сопротивляться таким нападениям. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в пятницу на неформальную встречу глав МИД ЕС во французском Бресте. Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.

"Мы созвали этим утром экстренную встречу послов ЕС, чтобы понять, каким образом мы можем помочь Украине отреагировать на это и какое техническое содействие мы можем ей предоставить, чтобы повысить ее способность сопротивляться таким нападениям. Мы мобилизуем на это все возможные ресурсы", - заявил Боррель.

По его словам, ЕС не имеет доказательств, но может догадаться, кто провел кибератаку на Украину. "Кто стоит за этим нападением - сказать непросто, но мы ищем. Я не могу указать на кого бы то ни было, поскольку у нас нет доказательств, но мы можем догадаться", - сказал он.