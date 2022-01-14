Депутат Рады заявил, что Киев должен стремиться к миру в Донбассе, а не вступить в НАТО

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Украине нужна адекватная власть, которая поставит целью достижение мира в Донбассе, а не вступление в НАТО. Такое мнение высказал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко.

"Больше всего адекватная власть нужна нам здесь, в нашей стране. Власть, которая поставит целью достижение мира, а не вступление в НАТО, у которой будет политическая воля пересмотреть этот неадекватный курс, поставить перед страной реальные, продиктованные украинским народом цели и которая будет работать над их достижением. Именно на это надеется абсолютное большинство украинских граждан, и наша партия стремится ответить на этот запрос общества", - сказал он в эфире украинского телеканала "Наш".

По словам политика, когда украинская власть перестает считаться с реальностью и ставит неадекватные цели, тогда об Украине и начинают говорить без Украины. "Реальность показывает, что в НАТО пути нет, но уже вторая украинская власть (президентство Петра Порошенко и Владимира Зеленского - прим. ТАСС) с упорством одержимого бьется лбом о так называемую открытую дверь альянса, куда хочет войти. За столом переговоров предпочитают видеть партнеров, которые считаются с реальностью", - подчеркнул политик.

"Переговоры, идущие в последние дни между Россией, с одной стороны, США, НАТО и европейскими структурами, с другой, - безусловно положительный факт. Как минимум это означает, что ведущие глобальные игроки хотят решать проблемы мирным путем, а не силой оружия. Для Украины, которая превратилась в эпицентр противостояния, где геополитические игры превращаются в реальные сражения, намерение мировых игроков решить все вопросы дипломатическим путем особенно важно. Оно означает надежду на то, что граждане нашей страны перестанут погибать", - отметил Бойко.