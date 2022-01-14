Столтенберг заявил, что сроки вхождения Украины и Грузии в НАТО не установлены

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла решение о приеме Украины и Грузии, но не устанавливала сроки. Об этом заявил в опубликованном в пятницу в газете La Repubblica интервью генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно", - сказал Столтенберг.

По его мнению, у Украины сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году. Генсек также напомнил, что принцип коллективной обороны распространяется только на государства - члены НАТО. "Но Киев пока не входит в НАТО. Обязательство защищать союзников распространяется только на членов НАТО", - напомнил он. Столтенберг также указал, что решение о приеме в НАТО - вопрос Украины и 30 государств - участников Организации Североатлантического договора.

В июне 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на предоставление Плана действий по членству в НАТО в 2022 году.

На этой неделе состоялись переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Они проходили по трем направлениям. В понедельник в Женеве состоялись российско-американские консультации по этим вопросам. В среду в Брюсселе стороны провели заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг в Вене прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ.

В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что по итогам дискуссии российская сторона ожидает письменный ответ США и стран НАТО на свои инициативы по безопасности и уже на их основании будет принимать решения о целесообразности дальнейших переговоров или перехода к иным мерам обеспечения своей безопасности.