Боррель: ЕС будет активно участвовать во всех дальнейших переговорах России и Запада

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен активно участвовать во всех переговорах России и Запада, которые последуют. Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС во французском Бресте. Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.

"Есть впечатление, что Россия не хочет слишком долго вести переговоры, но будьте уверены, что Европа будет представлена на всех будущих консультациях", - сказал Боррель, подчеркнув, что ЕС получил всю информацию о двусторонних консультациях России и США.