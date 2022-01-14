Служба безопасности Украины расследует масштабную хакерскую атаку на сайты правительства

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) расследует масштабную хакерскую атаку на несколько правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла минувшей ночью. Об этом в пятницу сообщили в спецслужбе.

"С целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также локализации технической проблемы приостановлена работа ряда других правительственных сайтов. Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства", - говорится в сообщении.

Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, оставшиеся сайты станут доступны в ближайшее время. В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло.

В ночь на 14 января хакеры совершили атаку на сайты правительства и отдельных министерств Украины. Временно недоступен также сайт госуслуг "Дия". На стартовой странице МИД было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети. Согласно тексту на сайте министерства, атака на личные данные украинцев - месть за Волынь, деятельность Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе запрещены в РФ), а также за "Галицию, Полесье и исторические земли".