В ходе беспорядков в Алма-Ате разграбили семь оружейных магазинов

АЛМА-АТА, 14 января. /ТАСС/. Участники беспорядков в Алма-Ате похитили более 1 тыс. единиц оружия из семи оружейных магазинов города.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

"В общем изъято оружия в городе Алма-Ата свыше 2 тыс. единиц. Преобладает оружие, которое было похищено из оружейных магазинов. К сожалению, у нас в городе семь оружейных магазинов было ограблено, похищено 1 022 единицы оружия", - сказала Азирбек.

Она добавила, что полицейские продолжают заниматься работой по поиску и изъятию оружия.