{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

В ходе беспорядков в Алма-Ате разграбили семь оружейных магазинов

Оттуда похитили более 1 тыс. единиц оружия

АЛМА-АТА, 14 января. /ТАСС/. Участники беспорядков в Алма-Ате похитили более 1 тыс. единиц оружия из семи оружейных магазинов города.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Хроника событий
Протесты в Казахстане. Хроника событий

Об этом сообщила журналистам официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

"В общем изъято оружия в городе Алма-Ата свыше 2 тыс. единиц. Преобладает оружие, которое было похищено из оружейных магазинов. К сожалению, у нас в городе семь оружейных магазинов было ограблено, похищено 1 022 единицы оружия", - сказала Азирбек.

Она добавила, что полицейские продолжают заниматься работой по поиску и изъятию оружия.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Пандемия COVID-19
Бывший сотрудник офиса Джонсона извинился за вечеринку на Даунинг-стрит в разгар пандемии
Согласно источникам The Daily Telegraph, 16 апреля 2021 года накануне похорон супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа в резиденции Джонсона состоялись две вечеринки с распитием спиртных напитков
Читать полностью