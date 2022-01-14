Токаев отменил режим ЧП в Шымкенте, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом в пятницу постановил отменить режим чрезвычайного положения в городе Шымкенте, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях с 18:00 (15:00 мск) 14 января. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах города Шымкента, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 734 "О введении чрезвычайного положения в городе Шымкенте", - говорится в документе.

Аналогичные указы подписаны в отношении Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.