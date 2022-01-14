В Британии запустили кампанию по лишению принца Эндрю титула герцога Йоркского

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Кампания с целью лишения британского принца Эндрю титула герцога Йоркского была запущена в пятницу главой департамента культуры Йорка Дэррилом Смоли. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на политика, представляющего партию "Либеральные демократы".

"Йорк обладает уникальной связью с короной и монархом, это важная часть наследия и истории нашего города и большой источник гордости, - заявил Смоли. - Он [принц Эндрю] должен отказаться от титула герцога Йоркского".

В среду суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить поданный против принца Эндрю гражданский иск. Американка Вирджиния Джуфре (до замужества Робертс) обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. При этом уголовное дело против принца не ведется.

"Никто не выше закона, все обвинения должны быть тщательно расследованы, - добавил Смоли. - Мы поддерживаем всех [пострадавших от действий принца] жертв, чьи опустошающие истории шокировали нас в последние месяцы". С ним согласилась депутат Палаты общин британского парламента от избирательного округа Центральный Йорк Рэйчел Маскелл. "Недопустимо, чтобы герцог Йорский по-прежнему носил свой титул. Его ассоциация с Йорком должна прекратиться. Против этого привилегированного и титулованного человека были выдвинуты серьезные обвинения", - написала в "Твиттере" парламентарий от оппозиционной Лейбористской партии.

Титул герцога Йоркского, присуждаемый членам королевской семьи, существует в Англии с XIV века. Последние пять столетий этот титул носили, как правило, вторые сыновья английских, а затем британских монархов.

Лишение почетных званий

В четверг принц Эндрю, второй сын королевы Великобритании Елизаветы II, вынужденно отказался от попечительства над рядом общественных организаций на фоне выдвинутых против него в США обвинений в изнасиловании. Как сообщил Букингемский дворец, принц также лишился почетных воинских званий. Британские СМИ также добавили, что в свете скандала по отношению к принцу перестанет использоваться обращение "Его Высочество".

Всего 61-летний принц Эндрю был патроном или членом около 100 благотворительных организаций и сообществ, в частности гольф- и яхт-клубов, образовательных и медицинских учреждений. С четверга герцог Йоркский был лишен званий почетного коммодора авиации королевских ВВС, почетного командира Королевского ирландского полка, почетного начальника службы учебных центров стрелковой подготовки, почетного коммодора воздушных сил флота, королевского командира Хайлендского фузилерского полка, заместителя почетного командира Королевского уланского полка, королевского командира Королевского полка Шотландии и командира Гвардейского гренадерского полка.

В ноябре 2019 года сын королевы был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом американский финансист Джеффри Эпштейн и его подруга британка Гилейн Максвелл. После этого военные назначения принца Эндрю были приостановлены - по этой причине ему так и не было присвоено звание адмирала. Принц Эндрю, прошедший Фолклендскую войну в 1982 году, по-прежнему пребывает в звании вице-адмирала.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. бизнесмен организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. Максвелл была признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 30 декабря прошлого года, ей грозит тюремное заключение сроком до 65 лет.