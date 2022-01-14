Белоруссия завершила вывод своего миротворческого контингента из Казахстана

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Белорусский воинский контингент, принимавший участие в миротворческой миссии в Казахстане в составе сил Организации Договора о коллективной безопасности, вернулся в Белоруссию. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале .

"Белорусский воинский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл на военный аэродром Мачулищи. Доставка миротворцев осуществляется самолетами ВКС России. Вывод белорусских военнослужащих из Республики Казахстан завершен", - отмечается в сообщении.

Как заявили в белорусском Минобороны, военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии. "Поставленные задачи успешно выполнены", - отметили в оборонном ведомстве.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. Белорусские военнослужащие обеспечивали охрану арсенала в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген недалеко от Алма-Аты. По данным властей Казахстана, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.